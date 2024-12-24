Sivasspor’un devre arası kamp programı duyuruldu

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara bu maçın ardından 5 gün izin verildi.

KAMP, 5 OCAK'TA TAMAMLANACAK

Sivasspor, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devre arası kampına başlayacak.

10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın ardından Sivas'a dönerek Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.