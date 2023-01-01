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    Sivasspor'un iptal edilen golünde hakemlerin konuşması

    Sivasspor'un iptal edilen golünde hakemlerin konuşması

    TFF, Sivasspor-Galatasaray maçında hata yapan VAR hakemi Özgüç Türkalp ve orta hakem Erkan Özdamar'a faturayı kesti.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 10:37
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 11:57
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    Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

    Maçın hakemi Erkan Özdamar, 50. dakikada Sivasspor'un beraberliği bulduğu golü VAR kontrolünün ardından iptal etti.

    Bu karar spor medyasının en çok tartışılan pozisyonu oldu.

    Gazeteci Ayhan Turgut'un haberine göre; VAR hakemi Özgüç Türkalp maçın hakemini görüntüyü izlemeye çağırdı. Erkan Özdamar faul için mi, ofsayt için mi çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi.

    "Golü iptal et"

    Türkalp pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor ama Özdamar pozisyonu o netlikte görmüyordu. İki hakemin pozisyonu değerlendirmesi uzadıkça uzadı.

    Tam 5 dakika 4 saniyeyi buldu. Sürenin uzaması ikisini de sıkıntıya sokunca Özgüç Türkalp, "Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim." dedi.

    Sivasspor un iptal edilen golünde hakemlerin konuşması #1

    Ofsayt görüntüsünü veremedi

    Türkalp "Ekrana vereceğim" dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Çünkü ofsayt yoktu ve Türkalp VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti.

    Yani VAR prosedürünü alt üst etti, "Ekrana getireceğim" dediği ofsayt görüntüsünü getiremedi, bir golü yok yere iptal etti.

    Başta Fenerbahçe ve Sivasspor olmak üzere birçok kişi pozisyona tepki göstermesinin ardından harekete geçen TFF, soruşturma başlattı.

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    Cezaları belli oldu

    Gelen ilk bilgilere göre; Özgüç Türkalp'ın hakemliğinin bittiği, hata yaptığını kabul eden Erkan Özdamar'ın ise sezon sonuna kadar kızağa çekileceği belirtildi.

    Sivasspor un iptal edilen golünde hakemlerin konuşması #2

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