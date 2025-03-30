Sivasspor'un ligdeki 900. golünü Garry Rodrigues attı
AA & Ensonhaber

Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 902 gole ulaştı.

900. GOL RODRIGUES'TEN

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.

İLK GOL HAKKI HOCAOĞLU'NDAN

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.

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Emre Çalışkan
Editor