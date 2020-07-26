Sivas’ta taraftarlar Avrupa coşkusu yaşadı

Süper Lig'i 4. sırada bitiren DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun son haftasında, deplasmanda Göztepe’ye 3-1 yenilmesine rağmen sezonu 60 puanla 4. olarak tamamlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde elemelerde mücadele etme hakkı elde etti.

TARİHİNDE 2. KEZ AVRUPA'DA

Tarihinde 2. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, ön eleme turlarına katılacak. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da maç sonrası kent merkezinde toplanarak Avrupa sevinci yaşadı. Ellerinde meşalelerle kutlamalar yapan futbolseverler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.

Polis ekipleri taraftar gruplarının olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

"TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu Lideri Sadettin Şanlı, Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’ne gitme hakkı elde etmesine çok sevindiklerini söyleyerek, "Biz her zaman Sivasspor'umuzun arkasındayız. Yensek de yenilsek de. Takımımızla gurur duyuyoruz, UEFA Avrupa Ligi’ne gitmesinden dolayı. Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sivasspor’un her zaman yanındayız" dedi.