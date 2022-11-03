Slavia Prag - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında Sivasspor, Slavia Prag'a konuk oluyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında Sivasspor, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oluyor.

Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı, Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmayı TV8,5 canlı yayınlayacak.

Muhtemel 11'ler

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Kacharaba, Ousou, Jurasek, Dorley, Tiehi, Lingr, Doudera, Olayinka, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Robin, N'Jie, Gradel, Saba, Yatabare