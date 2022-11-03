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    Slavia Prag - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında Sivasspor, Slavia Prag'a konuk oluyor.
    • 03.11.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:26
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    Slavia Prag - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında Sivasspor, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oluyor.

    Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı, Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmayı TV8,5 canlı yayınlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Slavia Prag: Kolar, Masopust, Kacharaba, Ousou, Jurasek, Dorley, Tiehi, Lingr, Doudera, Olayinka, Sor

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Robin, N'Jie, Gradel, Saba, Yatabare


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