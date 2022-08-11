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- Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- 11.08.2022 - 10:32
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Çekya'da rövanş maçına çıkıyor.Temsilcimiz turu geçmeye çok yakın.
Sarı lacivertliler Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maçta rakibini ezici bir üstünlükle yenmeyi başarmıştı.Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe Süper Lig'in 1. haftasında evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Slovacko maçını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.İşte Slovacko - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal.
Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Slovacko - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Nikola Dabanovic yönetecek.