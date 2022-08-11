Petrol
97.56
0.16%
Euro
18.5935
0.97%
Dolar
17.9583
0.50%
Altın
1.032
0.23%
Borsa
2835
0.19%
Bitcoin
440.000
5.48%
BTXN Coin
7.42
-1.59%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Slovacko - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu..
    • 11.08.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Çekya'da rövanş maçına çıkıyor.Temsilcimiz turu geçmeye çok yakın.

    Sarı lacivertliler Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maçta rakibini ezici bir üstünlükle yenmeyi başarmıştı.Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe Süper Lig'in 1. haftasında evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

    Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Slovacko maçını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.İşte Slovacko - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal.

    Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Slovacko - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Nikola Dabanovic yönetecek.


    İlginizi Çekebilir

    Brent petrolün varil fiyatı 97,36 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 97,36 dolar

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İngiltere'de hayat pahalılığı: Kızım yemek yesin diye öğün atlıyorum
    Dünya

    İngiltere'de hayat pahalılığı: Kızım yemek yesin diye öğün atlıyorum

    Görüş Bildir