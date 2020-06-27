Sneijder'in Galatasaray hayali

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, bir gün sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü olmak istediğini söyledi.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, otobiyografisinde Türkiye'deki günlerinden de bahsetti.

Gelecek hedeflerinde sarı-kırmızılı takımın da olduğunu belirten Sneijder, 40'lı yaşlarına geldiğinde ise teknik direktör olmak istediğini söyledi.

''OYUNCULARI YÖNLENDİRMEK İSTİYORUM''

Öncelikle futbolcu danışmanlığı yapmak istediğinden söz eden Hollandalı yıldız, ''Hayatım boyunca menajerler ile birlikte çalıştım. Şimdi kendim farklı şeyler denemek istiyorum. Bir aracı değil de daha çok danışman gibi olmak amacım. Genç oyuncuları bu ormanda yönlendirebilirim. Öncelikle yeteneğine bakıp, sonra onlara yardım etmek istiyorum.'' dedi.

''GALATASARAY'DA HOCA OLMAK İSTİYORUM''

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör olmak istediğini de ifade eden Sneijder, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olurum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum.''