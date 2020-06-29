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Sneijder'in kitabındaki 'Fener ağlama' bölümü
Sneijder'in geçtiğimiz günlerde çıkan otobiyografi kitabında 'Fener ağlama' adında bir bölüm olması görenleri şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 09:19
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in hayatını anlatan kitap satışa çıktı.
Birçok özel bilginin yer aldığı kitaptaki Fenerbahçe bölümü ise sosyal medyada gündem oldu.
"FENER AĞLAMA"
Şampiyonluk kutlaması sırasında mikrofonu eline alıp "Fener ağlama" diye bağıran Hollandalı eski futbolcu, bu hareketini otobiyografide de anlattı.
Sneijder'in kitapta sarı-lacivertlilere özel yer ayırması dikkatlerden kaçmadı.