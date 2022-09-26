Sofiane Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli, 3 aylık maaşının ve ev kirasının ödenmemesi gerekçesiyle sarı-kırmızılılara dava açtı.

Bu sezon birçok önemli transfere imza atan Galatasaray, maddi yükünü de olumlu yönde azaltırken eski futbolcusu Sofiane Feghouli'den kötü bir haber geldi.

Cezayir basınında yer alan habere göre; deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.

1.6 milyon euro talep etti

3 aylık maaşını alamadığını iddia eden Feghouli, ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon euro hak edişinin ödenmesini Galatasaray'dan talep etti.

Bugüne dek sarı-kırmızılılardan 20 milyon euro kazanan Cezayirli'nin bu hareketi ise taraftarları kızdırdı.

Davanın nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmezken Dursun Özbek ve kurmayları, kulüp hesaplarını inceleyerek Feghouli cephesinin tazminat kazanmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.