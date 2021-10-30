Sofiane Feghouli Türk vatandaşı oluyor

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli, Türk vatandaşlığı almak için kolları sıvadı.

Son haftalarda 11'de başlamadığı için üzüntülü olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli Türk vatandaşı olmak istiyor.

Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İsmi zaman zaman ocakta başlayacak ara transfer döneminde takımdan ayrılacaklar arasında gösterilen Cezayirli oyuncu, futbol hayatı sona erdikten sonra da yaşantısına burada devam etmekte kararlı.

3 AY İÇİNDE TÜRK PASAPORTU ALMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; işlemlere başlayan Feghouli, 3 ay içerisinde Türk pasaportunu almayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan ayrılsa bile burada yaptığı yatırımları da göz önüne alan Cezayirli isim, Türkiye'ye gelmeye devam etmeyi planlıyor. Ancak deneyimli ismin Türk Milli Takımı'nda oynaması mümkün değil.

TÜRK PASAPORTU ALIRSA MİLLİ TAKIMDA NEDEN OYNAYAMAZ?

Son düzenlemeye göre ülke sınırları içerisinde 250 bin dolarlık mülk alan yabancıların, Türk yurttaşlığına geçme şansı olurken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan profesyonel futbolcular için milli takım listesiyle ilgili bölüme göre başka kriterler söz konusu.

Buna göre sonradan Türk yurttaşlığına geçen yabancı bir futbolcunun A Milli Takım 'da en az bir maç oynaması şartıyla lig maçlarında yerli statüde yer almasına izin veriliyor.

Cezayır Milli Takım formasını defalarca giyen Feghouli'nin şu andaki kurallara göre sahada Türk statüsüyle yer alması imkansız.

4.2 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Sofiane Feghouli 2014'ün Ağustos ayında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4.2 milyon euroya transfer edilmişti.