Sofiane Feghouli'nin Karagümrük'ten alacağı ücret

Galatasaray'dan ücretinde indirimi kabul etmediği için ayrılan Sofiane Feghouli'nin, Fatih Karagümrük'ten alacağı ücret herkesi şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Faslı sağ kanat Sofiane Feghouli ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Karagümrük, sözleşmenin detayları hakkında bilgi vermedi.

Galatasaray’dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin euro maaş alan Feghouli’nin ne kadar kazanacağını eski futbolcu ve teknik direktör Levent Kartop açıkladı.

"Ben şok oldum"

Lider Haber’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan Levent Kartop, Murat Akın ile yaptığı konuşmayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Murat Akın ile konuştum. ‘Galatasaray bu futbolcuya 3-4 milyon euro veriyordu, nasıl aldınız?’ dedim. ‘Sezon sonuna kadar bizden alacağı rakam 380-400 bin euro’ dedi. Ben şok oldum. Bu adam 1 yıl önce 4 milyon euroya oynuyordu. ‘Feghouli, Karagümrük’e en az 1.5 milyon euroya imza atmıştır’ diye düşünüyordum.”





5 sezon Galatasaray forması giyen Feghouli, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Sarı-kırmızılı forma altında ligde 126 maça çıkan tecrübeli orta saha, söz konusu mücadelelerde 25 gol, 27 asist performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Feghouli, herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.