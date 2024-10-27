Sofyan Amrabat yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

AMRABAT YERDE KALDI

Karşılaşmanın henüz başlarında ceza alanında bir hava topu mücadelesinde topsuz alanda Samet ile girdiği ikili mücadele sonrası Sofyan Amrabat yerde kaldı.

MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Bu pozisyon sonrasında Amrabat ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazlarında bulundu.

Ancak hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi ve VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmediği görüldü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)