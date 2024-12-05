Sofyan Amrabat'tan Galatasaray itirafı ve Filistin cevabı

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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

Haber Global'in Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun sorularını yanıtlayan Amrabat, transfer sürecinden Galatasaray'ın teklifine, takımdaki Mourinho faktöründen Beşiktaş derbisine kadar birçok önemli konuda samimi açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA TAKIMLARDAN TEKLİF ALDIM"

SORU: Transfer sürecinden başlayalım. Fenerbahçe transferi için çok uğraştı, seni buraya getiren ana faktör neydi?

Fenerbahçe harika bir kulüp, çok büyük bir camia. Transferim kolay olmadı. Uzun süre Acun Bey ile kontakta olduk. Neredeyse 2 ay kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Hocamız Jose Mourinho’yla bir konuşmam oldu. Kendimi bu konuşmalar esnasında iyi hissettim. İsmim anıldıktan sonra taraftarlarımız .ok güzel mesajlar gönderildi. Kalbimle seçimlerimi yapmaya çalışırım, bu transferde de aynısı oldu. Kolay bir transfer süreci değildi ama sonunda gönül rahatlığıyla burayı seçtim. Başka takımlardan da teklif almıştım ama buraya gelerek iyi bir seçim yaptım.

ACUN ILICALI İTİRAFI

SORU: Acun Ilıcalı bu transfer için çok çabaladı. Transfer sürecinde özel bir ilişkiniz ya da anınız oldu mu?

Onunla yaptığımız telefon görüşmelerinde genelde Acun Bey uçak yolculuğundaydı. Fenerbahçe’nin büyük bir aile olduğunu kendisiyle konuşmalarım sırasında anladım. Kendisiyle 3-4 günde bir konuşuyorduk. Konuşmalar ilerledikçe buraya gelme konusunda daha istekli oldum. İnsanların sizin için uğraşması önemli faktörlerdir. Taraftarlarımız da beni çok istedi. Taraftarlarımız için buraya gelmemin güzel bir his olacağını düşündüm. Mario Branco, Sayın Başkan Ali Koç ve hocamız da beni çok istedi. Gün sonunda da kolay vermem kolaylaştı, gördüğüm sevgi karşısında.

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜM"

SORU: Galatasaray’dan ve Avrupa’dan başka takımlardan teklif aldın mı?

Açıkçası çok fazla teklif almıştım. Galatasaray ile bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe’ye geldiğim için çok çok mutluyum. Galatasaray ile bir görüşmem oldu diğer takımların ismini vermek istemiyorum.

"ABİN GALATASARAY'A GELMENE NE DEDİ?"

SORU: Abin Galatasaray’da forma giydi 2012-2015 arası ve şampiyonlukta yaşadı. Fenerbahçe’ye gelmene ne söyledi?

Abimle sürekli irtibattayım. Her şeyden konuşuyoruz. Kendisi bana Türkiye, İstanbul, lig ve Fenerbahçe’yle alakalı bilgiler verdi. Karar verirken kalbinin sesini dinle dedi ve ben de öyle yaptım.

"HAKEMLERE SAYGI DUYARIM"

SORU: Trabzonspor maçı. Çok özel bir maçtı senin için de ve attığın golle Fenerbahçe’nin son haftalardaki çıkışının anahtarı oldun .Hakem kararlarının adil olduğuna inanıyor musun?

Ben her zaman hakemlere saygı duyan birisiyim. Gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Hepimiz insanız herkes hata yapabilir. O gün maçla alakalı olan bir olayla ilgili spesifik bir şey söylemiştim. Fikrimi ifade etmiştim. Size karşı aleyhinize bir şey olduğunda mutlu olmazsınız. Ben genel anlamda hakemlerle ilgili hep iyi şeyler söylerim. Kimse mükemmel değil.

VAR ile ilgili yorum yapmıştım. VAR devreye girdiğinde futbolun temposu düşüyor. 10-15 kez pozisyon izlenince oyun yavaşlıyor. Karar netse tamam ama değilse VAR devreye girebilir. Verilecek kararlar 5 dakika olunca futbolun temposunu düşürüyor. Söylediğim şeyler bununla ilgiliydi.

MOURINHO'NUN SIRRI

SORU: Mourinho ile her futbolcu çalışmak ister. Portekizli teknik adamla çalışmak nasıl bir duygu? Daha önce kendisine karşı rakip olmuştun?

Mourinho özel birisi. Onunla aramda güzel bir iletişim söz konusu. Böyle bir hocanın sizi istemesi çok özel duygular. Gelme sebeplerimden birisi buydu. Kazanmak isteyen bir oyuncuyum kendisi de öyle. Beraber başarılı olacağımızı umuyorum. Kendisi harika bir teknik adam. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz. Harika bir teknik direktör. Herkesle iletişimi güçlü. Oyuncuları, atmosferi nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Oynamayan oyuncular kendilerini iyi hissetmez ama Mourinho herkesi hazır ve zinde tutuyor. Herkes takıma yardım etmeye hazır bu da aile olduğumuzu gösteriyor.

DERBİ MESAJI

SORU: Hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Galatasaray maçı ilk derbinde sonradan oyuna girmiştin. Derbiyle ilgili ne düşünüyorsun?

İlk derbim Galatasaray’a karşıydı. Ne kadar önemli bir derbi olduğunu hissetmiştim. Harika bir atmosfer vardı. Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Beşiktaş şu an iyi bir durumda olmasa da kaliteli oyuncuları var. Zor bir derbi olacak ama iyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide özgüvenli oynayarak kazanmak istiyoruz.

"VAN BRONCKHORST'LA KONUŞAMADIM"

SORU: Van Bronckhorst eski hocan Feyenoord’dan. Ona karşı rakip olamadın burada çünkü yollar ayrıldı. Konuşma fırsatın oldu mu ne düşünüyorsun?

Son zamanlarda Van Bronckhorst ile konuşma imkanım olmadı. Feyenoord’da birlikte çalıştık. Kendisi çok iyi bir teknik adam. Ondan da çok şey öğrendim. Eğer Beşiktaş’ta kalsaydı ona karşı iyi bir meydan okuma olabilirdi. Güzel bir rekabet oluşabilirdi. Onun adına üzgünüm. Kendisi iyi bir hoca ve iyi de başladı. Sonrasında neden görevine neden son verildi bilmiyorum. Son haftalarda iyi sonuçlar almamışlardı ama bu futbol. Belki biraz daha zaman verilseydi kendisine farklı bir sonuç çıkacaktı. Beşiktaş şu anki konumda bitirmeyecektir sezonu. Futbolda böyle değişiklikler olur. Kendisine başarılar diliyorum umarım yakın zamanda kendisi de yeni bir yerde çalışır.

"LİGİ KAZANMAYA GELDİM"

SORU: Fenerbahçe’nin şampiyonluk özlemi çok büyük. Senin de kariyerinde bildiğim kadarıyla Avrupa’da şampiyonluk yok. Bu seni ekstra motive ediyor mu?

Hedefim burada kazanabildiğim kadar kupa kazanmak. Şampiyonluk elde etmek için savaşacağız. Ben buraya uyumaya, tatil yapmaya gelmedim. Taraftarlarımızı mutlu etmeye, ligi kazanmaya geldim. Avrupa’da da başarı istiyoruz.

"BİR RÜYAMIZ VAR"

SORU: Mourinho demek Avrupa’da kupa demek. Fenerbahçe sence Avrupa Ligi’ni favorilerinde mi?

Fenerbahçe şu an favorilerden biri değil bana göre. Güçlü takımlar var. Avrupa’da sessiz bir şekilde ilerlemek, sürpriz yapmak anlamlı olacaktır. Bir rüyamız var, neden olmasın…

"ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSA FİLİSTİN'DEKİ SAVAŞI DURDURMAK İSTERDİM"

SORU: Elinde sihirli bir değnek olsa neyi dünyada neyi değiştirmek istersin dünyada?

Savaşı durdurmak isterdim. Herkes aynı, herkes eşit. Herkes huzur içinde birlikte yaşayabilir. Filistin’de olanlar gerçekten korkunç. İnşallah bu olan zulüm durur ve en hızlı şekilde barış gelir. Bunun için Allah’a her gün dua ediyorum. Çok fazla çocuk acı çekiyor orada, inşallah en kısa zamanda barış hakim olur.

"OLD TRAFFORD MU, KADIKÖY MÜ?"

SORU: Old Trafford mu yoksa Kadıköy mü?

Güzel bir soru. Bana göre Manchester United’ın atmosferi harikaydı, 80 bin insan tribünleri dolduruyordu. Her ne kadar Kadıköy’de 50 bin olsa da 80 binden fazla ses çıkıyor. İki statta da atmosfer harika. Taraftarlarımız müthiş bir atmosfer oluşturuyor. Bu atmosferde oynamayı seviyorum.

"BİR MÜSLÜMAN OLARAK TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

SORU: İstanbul’da yaşamın nasıl gidiyor. Avrupa kariyerinde ilk defa Müslüman bir ülkede oynuyorsun, şehrin tadını çıkardın mı?

İstanbul’u çok seviyorum. Türkiye harika bir ülke. Daha önce de Türkiye’de rakip olarak oynamıştım. Bir Müslüman olarak burada yaşamaktan mutluyum. Fas’a benzetiyorum kendi evimde hissediyormuş gibiyim. Negatif tek şey trafik. Çılgın bir trafik. Bir yere 1 saatten fazla sürede gidiyorsunuz. Onun dışında burada yaşamaktan çok mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum.

"ŞAMPİYON OLURSAK SAÇLARIMI KESTİRİRİM"

SORU: Eğer şampiyon olursanız yapmak istediğin çılgın bir şey var mı?

Saçlarımı kestiririm (Gülerek). Hayal ediyorum şampiyonluğu hem de çok. Taraftarlarımızla şampiyonluk kutlama hayali beni çok heyecanlandırıyor. Bu kutlama çılgınca kelimesinden daha fazla olur. Ama ben çok çılgın değil sakin birisiyim.

"MBAPPE ÇOK SÜRATLİ"

SORU: Son olarak Kylian Mbappe. Fransa maçında dünyanın en hızlı oyuncusunu geriden gelerek yakaladığın bir an. Dünyada en çok izlenen seninle ilgili videolardan birisi. O onu anlatır mısın?

1-0 gerideydik. Maç bitmek üzereydi. Mbappe çok süratli bir oyuncu. Ona yetişebilmek için çok çaba harcadım. Yüz ifademden de anlamışsınızdır. Top oyunda kaldı ayağa kalkıp mükemmel bir zamanlama yakaladım. Taraftarlar gol olmuşçasına bağırdılar. Maçtan sonra bu kadar konuşulacağını beklemiyordum. Kötü olan taraf maçı kaybetmiştik.

TAKIMIN “EN”LERİ

Takımın en komiği: Masörümüz Özkan

En çalışkanı: Bartuğ Elmaz, Yusuf ve Levent Mercan. Çok çalışıyorlar, büyük saygı duyuyorum.

En kötü giyineni: Becao

En iyi giyineni: Tadic. Ama çılgınca. Sürekli takım elbise giyiyor.

En çok yemek yiyeni: Mert Müldür.

En cömerti: Oğuz Aydın.

En cimrisi: Söylemesi zor, daha yeni geldim, daha sonra söylerim.