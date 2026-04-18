Son dakikada yaptığıyla tepki toplamıştı: Ederson'un hatası Brezilya'da gündem oldu

Fenerbahçe, Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde uzatma anlarında Ederson'un hatalı çıkışı sonrası Karadeniz ekibi 90+8'de beraberlik golünü buldu.

HATALI ÇIKIŞI ÜLKESİNDE DE DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli kalecinin bu hatası sonrası Fenerbahçeli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

Ederson'un son dakikadaki hatası ise ülkesi Brezilya'da yankı uyandırdı.

İşte Brezilya'da Ederson'un hatası sonrası yapılan değerlendirmeler...

GLOBO: ZAMANLAMAYI YANLIŞ HESAPLADI

Ederson hata yaptı, Fenerbahçe maçın sonlarında beraberlik golünü yedi ve Türkiye liginde liderlik fırsatını kaçırdı. Ederson ceza sahasına açılan ortayı savuşturmak için kalesinden çıkmaya çalıştı, ancak zamanlamayı yanlış hesapladı, bir takım arkadaşıyla çarpıştı ve Sagnan'ın kafa vuruşuyla golü yedi.

BOLAVIP: TUHAF HATA, DÜNYA KUPASI'NDAKİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Ederson'ın Fenerbahçe maçında yaptığı tuhaf hata, Dünya Kupası ile ilgili endişeleri artırdı. Brezilyalı kaleci maçın son dakikalarında beraberlik golünü yedi ve bu durum Fenerbahçe taraftarlarını çok kızdırdı. Ancelotti'nin teknik ekibi tarafından oldukça beğenilen Ederson, bu olaydan sonra Dünya Kupası şansını tehlikeye atmış olabilir.

BAND: PAHALIYA PATLAYAN BİR HATA

"Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasından bir ay önce Ederson, Türkiye'de pahalıya patlayan bir hata yaptı. Brezilya'nın kilit oyuncuları milli takımdaki yerlerini garantilemek için kritik bir dönemdeler. Ederson'ın kötü performansı endişe verici çünkü Brezilya şu anda as kalecisinden yoksun: Liverpool'lu Alisson sakatlığı nedeniyle henüz sahalara dönemedi."

DOPOVO: EDERSON'UN HATASI, G.SARAY'I GEÇME FIRSATINI KAÇIRDI!

"Fenerbahçe sıralamada Galatasaray'ı geçme fırsatını, Ederson'un yaptığı hata nedeniyle kaçırdı. Maçın son bölümündeki pozisyonda kullanılan atışta Ederson topu kesmek için kalesinden çıktı ancak zamanlamasını doğru yapamadı ve Sagnan'ın kafa vuruşuyla maç berabere bitti. Ederson, Fransa'ya karşı yapılan hazırlık maçında Brezilya'nın ilk 11'inde yer almıştı."