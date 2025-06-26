Son saniyede atılan gol geçersiz olunca saha karıştı!

Afyonkarahisar 2. Amatör Lig A Grubu’nda Ahmetpaşa Spor - Sadıkbey ile karşı karşıya geldi.

Maçı 1-0 kazanan ev sahibi Ahmetpaşa, puanını 22’ye yükseltirken, karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı.

SAHA KARIŞTI

Maçın son anlarında hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Ahmetpaşalı bir oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem golü geçersiz saydı.

Hakem düdük çaldığı esnada topa vurulduğunu ve bunun da ağlara gitmesine rağmen kurallar gereği gol değeri taşımadığını söyleyince ortalık bir anda karıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ahmetpaşalı oyuncular ve teknik ekip hakeme tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis ekipleri sahaya girerek hakemlerin çevresini sarıp güvenlik önlemi aldı.

Hakem ise çok sayıda futbolcu ve teknik heyet üyelerine kırmızı kart gösterdi.

Olaylar polisin müdahalesi ile büyümeden önlenirken, taraftarlar arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.