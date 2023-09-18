Sörloth durdurulamıyor! 5 maçta 3 gol attı Alexander Sörloth'un Villarreal macerası şaşaalı başladı. Son 3 maçında 3 gol atan Alexander Sörloth, Almeria maçında takımına 90+4'te galibiyeti getirdi.

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Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth, verimli geçen ikinci Real Sociedad macerası sonrası bonservisiyle Villarreal'e transfer olmuştu.

10 milyon euroya sarı-denizaltıların yolunu tutan Alexander Sörloth'un Villarreal macerası görkemli başladı.

5 maçta 3 gol

Villarreal ile bu sezon LaLiga'da çıktığı 5 maçta 3 gol atan 27 yaşındaki Norveçli forvet, son 3 müsabakada da fileleri sarstı.

Alexander Sörloth son olarak dün oynanan Almeira maçında takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Müsabaka'nın 90+4. dakikasında sahne alan deneyimli forvet, attığı kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi ve takımının maçı kazanmasında başrol oynadı.

Alexander Sörloth, Barcelona ve Cadiz maçlarında da birer gol atma başarısı göstermişti.