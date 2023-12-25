Sosyal medya bunu konuşuyor: Mauro Icardi'nin gözü ne zaman morardı Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinin ardından gözünün morarması sosyal medyada gündem oldu. Yıldız futbolcunun gözünün kale direğine çarptığı esnada morardığını düşünenler olduğu kadar Djiku tarafından morartıldığı yorumları da yapıldı.

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Süper Lig'in 17. haftasında liderlik yarışında derbi mücadelesine sahne olurken Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin görüntüleri tartışma yarattı.

Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan Galatasaray kafilesinde Mauro Icardi'nin gözündeki morluk dikkat çekti.

22. dakikada Djiku-Icardi kapışması

Görüntünün ardından taraftarların Arjantinli golcünün maç içinde girdiği bir pozisyonla alakalı penaltı tartışması patlak verdi.

Sarı-kırmızılı cephe karşılaşmanın 22. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin Alexander Djiku ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe aldığı ve pozisyonun penaltı kararı ile neticelenmesi gerektiğini savundu.

Galatasaray yaptığı paylaşımda, bu pozisyonda Mauro Icardi'nin yüzüne Djiku'nun yaptığı hareketin oyuncunun gözünü morarttığını ve pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.

Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır.

Kale direğine çarptığında morardı iddiası

Fenerbahçe cephesi ise 30 yaşındaki golcünün gözündeki morluğun ikinici yarıda yüzünü kale direğine vurduğu anda oluştuğunu savundu.

Fenerbahçe resmi hesabından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Oyuncunun kale direğine çarpması yoluyla mağduriyet yaratılmaya çalışılıyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir kısım ise Icardi'nin hava topu mücadelesinde Djiku ile çarpıştığı pozisyonda gözünün morardığını düşünüyor.

Maçta sık sık yerde kalan Icardi'nin hangi pozisyonda gözünün morardığı ise gündem olmaya devam edeceğe benziyor.