Sosyal medyanın konuştuğu video: Bu kadro Antalya'da görüntülendi Antalya’nın Serik ilçesinde tatil yapan yabancı ve Türk futbolcuların yaptıkları maçın kadrosu paylaşıldı. Kadro, sosyal medyayı salladı.

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2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte futbol dünyası tatile çıktı. Tatilin gözde yerlerinden biri de Antalya'nın Serik ilçesi oldu.

Dünyaca ünlü futbolcuların uğrak yerlerinden olan tatil beldesine bu kez Machester City'nin yıldızı Kyle Walker, Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rudiger ve Arsenal'in İsviçreli oyuncusu Granit Xhaka da geldi.

Yıldız oyuncular burada bir futbol maçına katıldı. Yapılan bu etkinlikteki kadro ise sosyal medyada çok garipsendi.

‘Dünyanın en garip kadrosu’

Türk futbolcuların ve bazı ünlü isimlerin yer aldığı kadro şu isimlerden oluştu:

Kyle Walker (Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Granit Xhaka (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), İsmet Taşdemir (teknik direktör), Serdar Özkan (eski futbolcu), Ali Şafak Öztürk (Bodrumspor’un sahibi), Nalet Bebe (fenomen), Ümit Erdim (aktör).

Bu kadroyu Ali Şafak Öztürk, sosyal medya paylaştı. Takipçiler ise kadroyu garipsedi.