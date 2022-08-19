Southampton'ın sahibi Göztepe'nin yüzde 70 hissesini aldı

Southampton'ın da sahibi olan Sport Republic, Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesini satın aldı.

Göztepe Kulübü'nün yeni sahibi, Ankersen'in kurucu ortağı olduğu Sports Republic şirketi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Böylece şirket, İzmir ekibinin yüzde 70 hissesini satın almış oldu.

"İzmir'de kalpler birlikte atıyor"

Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Göztepe'nin paylaşımına sosyal medyadan 'hoş geldin' mesajı gönderdi.

Göztepe de Ada kulübüne cevap olarak; "Hoş bulduk, İzmir'de kalpler birlikte atıyor." mesajını gönderdi.

2021'de Southampton'ı da almışlardı

Sports Republic şirketi, 2021 yılında Premier Lig takımlarından Southampton'ın da sahibi olmuştu.

Rasmus Ankersen kimdir?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı.

Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu.

Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi.

Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.