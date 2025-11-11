Sözcü TV'nin bahis haberindeki video Fenerbahçelileri kızdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda bahis skandalıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dün TFF'den yapılan açıklamada, bahis oynayan futbolcuların listesi yayınlandı.

Açıklanan listenin ardından spor kamuoyunda hareketli saatler yaşandı.

SÖZCÜ'NÜN SEÇTİĞİ GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bir yandan soruşturmayla ilgili gelişmeler sürerken diğer yandan dün Sözcü TV'deki bir yayın, Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Can Coşkun'un sunduğu Sözcü Ana Haber programında bahis soruşturmasıyla ilgili son gelişmeler aktarılırken arkaya Fenerbahçe'nin antrenmanından bir video konuldu.

Görüntü buğulansa da Fenerbahçe'nin antrenmanı olduğu açık bir şekilde görüldü.

FENERBAHÇELİLERİN TEPKİSİNİ TOPLADI

Hal böyle olunca Sözcü TV'nin seçtiği görüntü, bahis skandalında bir oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Sözcü TV'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.