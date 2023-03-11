Spezia'a kaybeden Inter'in şampiyonluk umutları söndü İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia'ya konuk olan Inter, mücadeleyi 2-1 kaybetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada oyunda dahil oldu.

Inter, İtalya Serie A'nın 26. haftasında Spezia deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Maçta goller 55. dakikada Spezia'nın Milan'dan kiraladığı Daniel Maldini, 83. dakikada Lukaku'nun penaltısı ve 85. dakikada Nzola'nın penaltısından geldi.

Maçın 13. dakikasında Martinez, Inter adına penaltıdan yararlanamadı.

Zirvenin 15 puan gerisinde

Bu sonuçla birlikte kümede kalma savaşı veren Spezia, puanını 24'e yükseltirken Inter ise 50 puanda kaldı.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Napoli, Inter'in 15 puan önünde liderliğini korudu.