SPK'dan Fenerbahçe'nin sermaye artırımına onay

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferin yanı sıra mali konularda da çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için önemli bir hamle yaptı.

FENERBAHÇE ARTIRDI

25 Haziran 2025 tarihli SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin mevcut 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, yapılacak artırım sonrası 1 milyar 250 milyon TL'ye yükselecek.

Söz konusu artırımın satış türü "halka arz" olarak belirlenirken, halka arzın detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIŞA DESTEK OLABİLİR

Sermaye artırımının, Fenerbahçe'nin Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkma hedefinde önemli bir adım olması bekleniyor.

Bu onayın, kulübün finansal yapısını güçlendirerek bağımsız bir ekonomi modeline geçişte avantaj sağlayacağı öngörülüyor.