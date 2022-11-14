Spor bilimi uzmanı Figen Yılmaz: Fenerbahçe şampiyon olacak

Yaşam koçu Figen Yılmaz, Gökçe Futbolist dergisine konuştu. Yılmaz, "Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir teknik direktör ve kadro buldular" dedi.

Gökçe Futbolist dergisi, 2022 Ekim ayı sayısında ünlü spor bilimleri ve egzersiz uzmanı, yaşam koçu Figen Yılmaz'la özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Figen Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında 2 sene görev aldığı sporcu fizyoterapistliği, Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağı ve en beğendiği futbolcu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Kendimi ilgi duyduğum konularda geliştirmeye karar verdim"

Kendisinden bahseden Yılmaz, "Ben BESYO mezunu bir Beden Eğitimi öğretmeniyim. Fakat ben sadece okula gidip ayın 15'inde maaşımı alıp sonra tekrar okula gidip sonra tekrar eve gelip her günü ve yaşamı monotonlaştıran tekdüzelikten sıkıldığımı anladım ve kendimi ilgi duyduğum konularda geliştirmeye karar verdim.

Sporcu fizyoterapistliği, yaşam koçluğu, egzersiz ve güzellik alanlarında farklı dönemlerde yoğun olmak üzere kariyer yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 2 yıl sporcu fizyoterapistliği yaptım." dedi.

"Yaşam koçluğu fazlasıyla istismar edilmiş bir kavram"

Yaşam koçluğu hakkında bilgiler veren Figen Yılmaz, "Yaşam koçları ne iş yapmaz desek daha doğru şu günlerde aslında. Zira yaşam koçluğu fazlasıyla istismar edilmiş bir kavram. Şöyle izah edeyim; çoğu kişi artık yaşam koçlarını psikolog veya diyetisyen olarak algılıyor. Bu çok yanlış!

Yaşam koçu, desteğe ihtiyaç duyduğu konuda kişilere yardımcı olan, doğru yönlendirmeyi yapabilen, hayatını ihtiyaç duyduğu alanda daha verimli hale getirmesine yardımcı olan, bilgili donanımlı, kişisel özellikleri de buna uygun olan, kişilerle ilişki ve etkileşimi başarılı, bu konuda eğitim almış kişilerdir." ifadelerini kullandı.

"Futbol konsantrasyon gerektiren bir oyun"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un o dönemde o dönemde disipline bağlı ve inatçı bir oyun anlayışına sahip olmasının nedenleri hakkında değerlendirme yapan Yılmaz, "Pek tabii ki oyuncuların duyguları vardır. Fakat futbol o kadar konsantrasyon gerektiren bir oyun ki bir anlık dakika değil, saniye değil sadece bir anlık konsantrasyon kaybı duruma göre bir sezonun emeklerinin boşa çıkarabileceği gibi bu sadece o oyuncunun değil tüm ekip arkadaşlarının emeği olduğu için sonrasındaki travmayı düşünebiliyor musunuz." dedi.

"Ben Ronaldocuyum"

Hangi takımı tutuyorsunuz sorusuna; "Galatasaray'ı tutuyorum" diyen Figen Yılmaz, şu anda aktif olan futbolcular arasında en çok kimi beğeniyoruz sorusuna; "Cristiano Ronaldo, tek geçerim. Messi de çok iyi ama ben Ronaldocuyum." cevabını verdi.

"Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum"

Süper lig hakkında şampiyonluk tahmininde bulunan Yılmaz, "Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir teknik direktör ve kadro buldular. Zaten bir de sıra sanki onlarda gibi." ifadelerinde bulundu.