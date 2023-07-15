Spor camiasından 15 Temmuz mesajları Spor federasyonlaru ve Süper Lig ekipleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İHA

Bundan 7 yıl önce devlet kurumlarında yapılanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz gecesi hain darbe planlarını uygulamaya koyuldu.

Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk halkı bir demokrasi destanı yazdı.

Spor federasyonları ve spor kulüpleri ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Spor federasyonları ve spor kulüplerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi

15 Temmuz 2016 yılında milli irademize ve demokrasiye olan inancımıza kasteden hain darbecilere geçit vermeyen sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi dualarımızla, rahmetle ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Büyük futbol ailesi olarak darbecilerin ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak terörü lanetliyorum. Milletimizin vatanına ve bayrağına olan bağlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı sonsuza dek süreceğinden en ufak bir şüphem yoktur. Bu vesileyle, 7. yıldönümünde, tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü bir kez daha kutluyorum.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

15 Temmuz, milletimizin tek vücut olarak hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı, tarihimizin akışını değiştiren gün olarak hafızalarımıza kazındı. Ülkemiz 15 Temmuz 2016’da alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış; ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki aziz milletimiz, hain terör örgütü FETÖ’nün vatanımızın bağımsızlığına halkımızın birliğine yönelik saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum.

Türkiye Güreş Federasyonu

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmet ve özlemle anıyoruz.

Galatasaray

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini hedef alan, demokrasimize ve ulusal egemenliğimize darbe vurmaya yönelik karanlık geceyi 15 Temmuz sabahı aydınlığa çıkaran kahraman milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, hain girişimde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı, polis ve askerlerimizi saygıyla anıyoruz.

Fenerbahçe

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde; devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Sahip olduğu değerlerle Atatürk’ün izindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin daima emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha altını çizerek söylemek istiyoruz ki; devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Ülke olarak FETÖ’yü binlerce kez lanetlediğimiz darbe girişiminin 7. yılında, terör örgütünün Fenerbahçemize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara ‘durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu’ bir kez daha hatırlatıyoruz.

Beşiktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Trabzonspor

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Başakşehir

15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Adana Demirspor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.

Antalyaspor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz.

Alanyaspor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Fatih Karagümrük

15 Temmuz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Hatayspor

15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişiminde vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz.

Gaziantep FK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz.

İstanbulspor

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Kayserispor

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duran milletimize şükranlarımızı sunuyor; vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Kasımpaşa

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Konyaspor

Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman milletimizin 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız.

Ankaragücü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, milli irademizi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

Samsunspor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!

Sivasspor

15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Pendikspor