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    Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maç programı!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5. hafta maçları devam edecek.Futbolseverler bu hafta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı..
    • 02.09.2022 - 17:00
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    Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maç programı!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5. hafta maçları ile devam ediyor.Futbolseverler bu haftasonu oynanacak olan maçların programını araştırmaya başladı.

    Çekişmeli ve bol gollü maçlara sahne olan Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.Peki 5. hafta maçlarında hangi takımlar karşı karşıya gelecek?

    Spor Toto Süper Lig de 5. haftanın maç programı! #1

    Süper Lig'in ilk 4 haftasında Beşiktaş ve Gaziantep FK 10'ar puan ile ilk iki sırada yer alıyor.İlk 4 hafta sonuçlarına göre ligde henüz puanla tanışamayan tek takım Hatayspor oldu.

    Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta oynanacak maçların programı;

    2 Eylül Cuma

    Ümraniyespor - Trabzonspor

    3 Eylül Cumartesi

    Başakşehir - Alanyaspor

    Sivasspor - Fatih Karagümrük

    Fenerbahçe - Kayserispor

    Giresunspor - Konyaspor

    4 Eylül Pazar

    Hatayspor - Adana Demirspor

    Antalyaspor - Kasımpaşa

    Ankaragücü - Beşiktaş

    5 Eylül Pazartesi

    Galatasaray - Gaziantep FK


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