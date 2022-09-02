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- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maç programı!
Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maç programı!
- 02.09.2022 - 17:00
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5. hafta maçları ile devam ediyor.Futbolseverler bu haftasonu oynanacak olan maçların programını araştırmaya başladı.
Çekişmeli ve bol gollü maçlara sahne olan Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.Peki 5. hafta maçlarında hangi takımlar karşı karşıya gelecek?
Süper Lig'in ilk 4 haftasında Beşiktaş ve Gaziantep FK 10'ar puan ile ilk iki sırada yer alıyor.İlk 4 hafta sonuçlarına göre ligde henüz puanla tanışamayan tek takım Hatayspor oldu.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta oynanacak maçların programı;
2 Eylül Cuma
Ümraniyespor - Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
Başakşehir - Alanyaspor
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Kayserispor
Giresunspor - Konyaspor
4 Eylül Pazar
Hatayspor - Adana Demirspor
Antalyaspor - Kasımpaşa
Ankaragücü - Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
Galatasaray - Gaziantep FK