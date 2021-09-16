Spor yasası ile 4 büyüklere borç yapılandırması

AK Partili kurmaylarca hazırlanan spor yasasında, 4 büyük kulübün borçlarının yapılandırılması gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ekim ayında açılıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte öncelikli konuların başında spor yasası geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Partili kurmaylar, spor yasası üzerinde çalışmalarını başlatmıştı.

Meclis'in açılmasına az bir süre kalmasıyla yapılan çalışmalar hızlandırıldı.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI GÜNDEMDE

AK Partili kurmaylar, geçtiğimiz hafta Meclis’te spor yasası çalışmasıyla ilgili bir araya geldi. Banka temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kulüplerin borçlarının yapılandırılması değerlendirildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcunun 17 milyar lira olduğu açıklanmıştı.

Daha önce yapılan yapılandırmada, kulüplerin toplam finansal borçlarının iki yılı ödemesiz olmak dokuz yılda ödenmesi öngörülmüştü.

KULÜPLERİN GİDERLERİNİ DÜŞÜRMESİ GEREKİYOR

Toplantıda, Türkiye’de kulüplerin gelirlerinin yüzde 70-80 civarının yayıncı kuruluştan geldiği, kalan yüzde 20’sinin de forma satışı, bilet satışı gibi gelirlerden oluştuğu da gündeme geldi.

Türkiye’de kulüplerin yabancı yayın kuruluşlarından gelen gelirlerinin yüzde 50-60 civarına indirilmesi gerektiği savunulan toplantıda, bu kapsamda kulüplerin kendi gelirlerini artırması, giderlerini düşürmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre; Avrupa’da olduğu gibi kulüpler daha çok forma, bilet ve kulüp amblemli ürünler satarak gelir artıracak.

Hürriyet'in haberine göre; Anadolu kulüplerinde gelirin neredeyse yüzde 100’ünün yayıncı kuruluştan geldiği, bu miktarın düşürülmesi gerektiği de toplantıda savunuldu.