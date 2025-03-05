Spor yorumcusu Turgay Demir ile Harvardlı profesör arasında 'doping' polemiği

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata'nın saçlarını sarıya boyatmasının ardından sosyal medyada bir iddia yayıldı.

Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Dries Mertens'in de saçlarını sarıya boyaması gerekçe gösterilerek “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş” ifadeleri dilden dile dolandı.

Çok sayıda sosyal medya takipçisi, “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş. Yapay zeka da durumu onayladı. Galatasaray’da nerdeyse sakatlık dönüşü bütün futbolcular saçlarını boyatıyor. Bu konunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum.” yorumlarını yaptı.

SARI SAÇ DOPİNGİ GİZLİYOR İDDİASINA ÜNLÜ ADLİ TIPÇIDAN CEVAP GELDİ

Sosyal medyada tartışılan konuya ise ünlü adli tıpçıdan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Üsküdar Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, sosyal medyada gündem olan doping iddiasına değindi.

Sevil Atasoy, sosyal medya hesabından tartışmaya ilişkin “Doping testi için sadece saç kullanılmaz, ayrıca boyalı saçta da aranan bulunur. ChatGPT’yi bir yana bırakın. Beni dinleyin:)” açıklamasını yaptı.

SPOR YORUMCUSU PROFESÖRE AKIL VERDİ: BİRAZ ARAŞTIRIRSANIZ GÖREBİLİRSİNİZ

Yaşananların ardından sarı saç boyatılmasında dopingin gizlendiği iddiası, spor yorumcusu Turgay Demir tarafından da dillendirildi.

Demir'in paylaşımına yorum yapan Prof.Dr. Mehmet Can Öztürk, Demir'e "Saç ile doping testi kime yapılmış tarihte?" diye sordu.

O sırada yorumcu Demir'in, "Prof olduğunuza göre biraz araştırırsanız saçdaki pigmentlerin neleri nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz." ifadeleriyle cevap verdiği görüldü.

"YORUMCULUKTAN EMEKLİ OLUN VE KRİMİNAL LABAROTUVARI AÇIN"

Turgay Demir'in sözlerine yanıt veren Prof. Öztürk ise son olarak şunları söyledi:

Anladım Turgay bey, Diyorsunuz ki TFF denetlemeyi yapmıyor bu oyunculara, ama son 2 senede Avrupa kupalarında boy gösteren UEFA’da doping testi yapmıyor. Bu mantık pigmentten daha komik siz bence yorumculuktan emekli olun ve kriminal laboratuvarı açın.

ÖZGEÇMİŞİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan diyaloğun ardından ise Prof.Dr. Mehmet Can Öztürk'ün özgeçmişi gündem oldu.

Öztürk'ün Harvard Üniversitesi'nden mezun olması dikkat çekti.

Öztürk'ün özgeçmişini gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşanan diyalogla ilgili geyikler yaptı.