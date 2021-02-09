St. Etienne'in Mostafa Mohamed pişmanlığı

St. Etienne kulübü, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki performansını görünce büyük pişmanlık yaşadı.

Mustafa Muhammet transferini bitirmek üzereyken, bonservis konusunda Zamalek yöneticileriyle yaşadıkları polemik nedeniyle geri adım adan St. Etienne kulübü, Mısırlı yıldızın Galatasaray'daki performansını görünce büyük pişmanlık yaşadı.

KLAS GOL PİŞMAN ETTİ

St. Etienne kulüp yönetimi, 23 yaşındaki futbolcu için son bir hamle daha yapsa da, Zamalek cephesinden olumsuz yanıt alıp oyuncuyu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Fransız gazeteleri, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi maçından bahsederken, Mohamed'in klas golüne değinerek, sarı-kırmızılı kulübün altın değerinde bir hamle yaptığını öne sürdü.

Mostafa Mohamed'in performansı, ülkesi Mısır'da da yakından takip ediliyor. Gazetelerde ve televizyonlarda, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsediliyor.



