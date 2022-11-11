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    St Johnstone, Eskişehirspor için yardım toplayacak

    Maddi olarak zor zamanlar geçiren Eskişehirspor'a İskoçya'dan destek geldi. Kardeş takımları St. Johnstone, Eskişehirspor için yardım toplayacak.
    • 11.11.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:19
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    St Johnstone, Eskişehirspor için yardım toplayacak

    TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, mali açıdan zor günler geçiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibe destek ise İskoçya'dan geldi.

    İskoçya Premier Lig ekibi St. Johnstone, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı paylaşımla Eskişehirspor için yardım toplanacağını açıkladı.

    "Yardım toplamaya karar verdik"

    İskoç ekibinin açıklamasında şu sözler yer aldı: "Pek çok kişinin bildiği gibi Eskişehirspor, mali açından zor günler geçiriyor. St. Johnstone olarak Eskişehirspor'un sorunlarına daha geniş bir kitleye duyurmakla kalmayıp onlar için yardım toplamaya karar verdik.

    Kulübümüz, daha fazla yardım toplamak amacıyla 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak Motherwell maçından önce bir yardım kovası kurulmasına karar verdi."

    St Johnstone, Eskişehirspor için yardım toplayacak #1

    Eskişehirspor teşekkür mesajı yayınladı

    Eskişehirspor, St. Johnstone'un bu jestine karşılık kulübün resmi Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

    Kırmızı-siyahlıların mesajında şu sözler yer aldı:

    "Aramızdaki kopmaz bağları tam 10 sene önce inşa ettiğimiz, İskoçya'daki kardeş kulübümüz St.Johnstone'a dostluğumuzun bir göstergesi olarak yaptıkları maddi ve manevi tüm destekler için teşekkür ederiz."

    St Johnstone, Eskişehirspor için yardım toplayacak #2

    Dostluk 10 sene öncesine dayanıyor

    İki dost takım, 2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi ön eleme turunda karşılaşmıştı. İskoçya'daki maç 1-1 biterken Eskişehirspor, evinde 2-0 kazanıp turu geçmişti.

    35 yıl sonra Avrupa maçına çıkan Eskişehirspor'un sokaklarında bayram havası vardı ve halk, takımlarını desteğe gelen İskoç taraftarları da bu havanın içine soktu.

    İki ekibin taraftarları birlikte eğlenmişlerdi. Rövanş maçında İskoçya sokaklarında da aynı görüntüler oluştu ve bir dostluğun temeli atılmış oldu.

    St Johnstone, Eskişehirspor için yardım toplayacak #3


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