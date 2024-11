Stanimir Stoilov: Bizim adımıza önemli bir galibiyet

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, konuk olduğu Beşiktaş’ı 4-2 mağlup etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ GİBİ GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI GALİBİYET ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

Takımın oyunundan mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet. Buraya kendi futbolumuzu göstermeye geldik. İlk 10 dakikada skor bizim için iyi değildi ama oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş güçlü bir takım ve hataları iyi değerlendirdiler ama daha sonra biz oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarında bulduğumuz gollerle devam ettik. Biz genç bir takımız ve ligde yeniyiz. Bizim her maç kendimizi tekrar tekrar göstermemiz ve her gün gelişmemiz gerekiyor. Bugün Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldığımız için mutluyuz. Aynı zamanda çok iyi bir hocayla da çalışıyorlar.

"İYİ OYNAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Avrupa kupalarına katılma hedefi hakkında gelen bir soruyu da başarılı teknik adam, şöyle cevaplandırdı:

Bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bu hedefi takip ediyor. Ama bunun garantisi yok. Her maç en iyisini vermeliyiz. Buna devam etmeliyiz. Ben hedeflerimi her zaman en üste koyarım. Böylece takımımı en yukarı çekmeye çalışırım. Türkiye’de çok iyi takımlar var. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak Avrupa uzak bir hedef değil. İnişli çıkışlı olursak bu hedeften uzaklaşırız. Genç oyuncularda rehavet gerçekleşebiliyor. Bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve ciddi bir şekilde çalışarak devam etmeye çalışacağız.