Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETTEN ÖTÜRÜ GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Konuşmasına tüm takımı tebrik ederek başlayan Stoilov, şunları dedi:

"İÇ SAHADAKİ SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEMİZ GEREK"

İç sahada kazanmanın gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı:

İç sahada kazanarak devam etmemiz çok önemli ve değerli. Taraftarlar için burada bu şekilde devam etmemiz gerekli. İç sahada oyunumuzla ve galibiyetlerle taraftarları mutlu etmemiz gerekiyor. Onlar bizi çok ciddi bir şekilde destekliyor. Biz de bunun karşılığını her zaman vermeliyiz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tabii gün gelir bazı şeyler değişilebilir, sonuçlar değişebilir. Ama önemli olan her maçta her şeyimizi verip mücadele etmemiz gerek.