Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETTEN ÖTÜRÜ GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Konuşmasına tüm takımı tebrik ederek başlayan Stoilov, şunları dedi:

Gerçekten zor ve sıkı bir mücadele yaşandı sahada. İlk yarıda golü atıp gol perdesini açabilirdik fakat bunu maalesef başaramadık. Ama aynı zamanda takımımız son dakikaya kadar mücadele etti ve galibiyeti kovaladı. Gerçekten çok değerliydi bizim adımıza. Aynı zamanda da sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Genç oyuncularımız vardı. Onlar da son dakikalarda gerçekten takıma büyük katkı sağladılar. Belki de bu saatte oynamamız bizim için biraz garip olabilir ama yapacak bir şey yok. Aynı zamanda Konya'ya karşı böyle bir galibiyet almak değerliydi çünkü Konya'da çok organize bir takım. Yeni bir hocaları var. O da takıma yeni bir hırs katmış durumda. Şu anda iyi olan tarafın kazandığını düşünüyorum ve bu galibiyetten ötürü gerçekten çok mutluyum.