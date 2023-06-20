Stefan Kuntz ayrılık sorusunu yanıtladı: Neden devam etmeyeceğimi anlayamadım 2-0'lık Galler galibiyeti sonrası konuşan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i Samsun'da ağırlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 galip geldi.

Ay-Yıldızlıların hocası Stefan Kuntz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kuntz, "Eylül ayında sizi takımın başında görecek miyiz?" sorusuna, "Neden devam etmeyeceğimi anlayamadım. Çok iyi bir yoldayız" diyerek yanıt verdi.

"Golü iptal etmeleri bizi tedirgin etti"

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

Atmış olduğumuz önceki tohumların yeşerdiğini gördük bugün. Taktiksel olarak beklentilerimizi sahaya yansıttılar. Golü attık, fazlasıyla mutluyduk ama golü iptal etmeleri bizi tedirgin etti. Kırmızı kartla oyunun gidişatı değişti. 10 kişiye karşı oynadık. Sabırlı olmak çok önemliydi. Devre arasında bütün detayları konuştuk ve oyuna daha sabırlı bir şekide girmemiz gerektiğini konuştuk.

Taraftara övgü

Taraftar inanılmaz maça adapte oldu. Takımı strese ve sabırsızlığa sokmadılar. Oyunun gidişatına göre tepki veren bir taraftar vardı. Her şeyin geliştiğini ve büyüdüğünü söylüyordum. İnsanlar dışarıdan göremeyebilir ancak ben bunun bugün sahaya yansıdığını düşünüyorum. Burada önemli olan çok fazla olayın gidişatını çok başarıya yormamak. Gidişatı sakin tutup genele odaklanmalıyız ve rehavete kapılmadan performansımızı sergilemeye devam etmeliyiz.

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"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Benim neden devam etmeyeceğimi anlayamadım. Çok iyi bir yoldayız. Geçen sene benzer bir zamanda 4 maç kazanmıştık ve yine benim gitmem gerektiği yazıları çıkmıştı. Yarın belki yine bu şekilde yazılar çıkabilir. Ben burada olmaktan ve bu takımla çalışmaktan mutluyum. Bu takımdaki gelişimi ben görüyorum. Buradaki insanlara iyi bir milli takım sunduğum için gururluyum. Hiçbir şey milli takımdan daha önemli değildir. İzni dört gözle bekliyorun ama eylül ayını da sevinçle bekliyorum.