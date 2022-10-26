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- Steven Gerrard kimdir, hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü oldu?
Steven Gerrard kimdir, hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü oldu?
- 26.10.2022 - 09:36
- Güncelleme : 26.10.2022 - 09:38
Beşiktaş, teknik direktörü Valerien Ismael ile 18 resmi maç sonrası yollarını ayırdı. Beşiktaşlı taraflar yeni teknik direktörü adaylarını araştırmaya başladı.
Eski futbolcu Steven Gerrard, Beşiktaş'ın teknik direktörü adayları arasında yer aldı.
Siyah-beyazlılar, "Steven Gerrard kimdir? Hangi takımlarda oynadı?" sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Steven Gerrard kimdir?
Steven Gerrard, 30 Mayıs 1980'de İngiltere'nin Liverpool vilayetine bağlı Whiston ilçesinde dünyaya geldi. Gerrard, orta saha olarak başladığı futbol kariyerini teknik direktörlükle sürdürüyor.
Küçük yaşlarda futbola başladı. Anne ve babasının da teşvikleri, onun futbolda ilerlemesi sağlandı.
Steven Gerrard, yeşil sahalara ilk adımını doğduğu ilçenin takımlarından Whiston Juniors'ta attı. Buradaki gelişiminin akabinde, 9 yaşındayken Liverpool'un altyapısına transfer oldu.
1989'dan 1998'e kadar 9 yıl boyunca Liverpool'un çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Gerrard, 1998'de Liverpool'la profesyonel sözleşme imzaladı.
2015'e kadar Anfield Road'da kalan futbolcu, takımıyla sayısız başarı elde etti. Gerrard, 2017'den günümüze teknik direktörlük kariyerini sürdürüyor.
Steven Gerrard hangi takımlarda oynadı?
Liverpool ve Los Angeles Galaxy formalarını giyen Steven Gerrard, profesyonel futbol kariyeri boyunca 749 maça çıkarken 191 gol atıp 168 asist yaptı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.