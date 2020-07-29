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    Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 10:25
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    Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in yönetim, teknik heyet ve futbolcularını kabul ederken kabul töreninde Nihat Özdemir de yer almıştı

    "SÜPER KUPA KATAR'DA OYNANACAK"

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'nın durumunu sordu.

    Özdemir, kupanın Katar'da oynanacağını anlatarak, "Hem kulüplerimiz para kazanacak hem de tanıtımımız olacak." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Çok iyi düşünmüşsünüz." karşılığını verdi.

    Ligin 11 Eylül'de başlayacağını anlatan TFF Başkanı Özdemir, oynanacak milli maçlar konusunda da Erdoğan'ı bilgilendirdi.

    Süper Kupa finali Katar'da oynanacak #1

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