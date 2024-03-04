Süper Kupa'nın başlama saati değiştirildi

ensonhaber.com
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni bir duyuru yapıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre; geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı.
Maç saati yarım saat ileri alındı
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış