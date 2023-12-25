Süper Kupa'yı yönetecek hakem açıklandı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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18. haftada 0-0 berabere kalan ezeli rakipler, ikinci rauntta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçını, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Hakem dörtlüsü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.