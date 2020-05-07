Süper Lig ekipleri Atiba'nın peşinde Beşiktaş ile alacakları nedeniyle kısa süreli sorun yaşayan Atiba'ya, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı. Başakşehir'in 2 yıllık teklif yaptığı Atiba ile Sivasspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

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UEFA ile sorun yaşamamak için oyunculardan geçmiş alacaklarını 5 ay ertelemesini isteyen siyah-beyazlı yönetime, Atiba Hutchinson'dan onay çıkmamıştı.

Kanadalı oyuncu, 100 bin euroluk ödemesini isteyince yönetim yarısını ertelemesini istemişti. Ancak tecrübeli futbolcunun teklifi kabul etmemesi üzerine duruma el koyan Başkan Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya ödemesini yaptı.

2 SÜPER LİG EKİBİ PEŞİNDE

Yönetimle yaşadığı kısa süreli sorunun ortaya çıkmasının ardından ise Kanadalı oyuncuya, teklifler gelmeye başladı.

2013'te Beşiktaş'a transfer olan ve sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson'a, Başakşehir'in 2 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, tecrübeli futbolcu ile bir başka Süper Lig ekibi Sivasspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş yönetiminin teklifi Atiba'yı şaşırttı