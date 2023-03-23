Süper Lig genç oyunculara forma verme konusunda sınıfta kaldı

Süper Lig'de genç oyuncuların forma giymesi için çeşitli söylemler olsa da birçok kulüp 21 yaş altı oyuncuya şans vermiyor.
21 yaş altı kategorisinde değerlendirilen sadece 69 futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydi. Bu oran toplam forma giyen 541 futbolcunun sadece yüzde 12'sine tekabül ediyor.
Süper Lig ekiplerinin 21 yaş ve altı oyunculara verdiği süre:
1 - Giresunspor | 2224 dakika
2 - Kasımpaşa | 1611 dakika
3 - Beşiktaş | 1521 dakika
4 - Alanyaspor | 1494 dakika
5 - Galatasaray | 1331 dakika
6 - Ümraniyespor | 917 dakika
7 - Hatayspor | 850 dakika
8 - Fatih Karagümrük | 771 dakika
9 - Antalyaspor | 724 dakika
11 - Kayserispor | 651 dakika
12 - İstanbulspor | 614 dakika
13 - Sivasspor | 520 dakika
14 - Trabzonspor | 509 dakika
15 - Adana Demirspor | 270 dakika
16 - Fenerbahçe | 246 dakika
17 - Ankaragücü | 182 dakika
18 - Gaziantep FK | 155 dakika
19 - Konyaspor | 72 dakika
20 - Başakşehir | 28 dakika
Süper Lig ekipleri, 21 yaş ve altı kaç futbolcu oynatıyor?
7 futbolcu: Fatih Karagümrük, Kasımpaşa
6 futbolcu: Galatasaray, Beşiktaş
5 futbolcu: İstanbulspor, Alanyaspor, Giresunspor
4 futbolcu: Antalyaspor
3 futbolcu: Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Ümraniyespor
2 futbolcu: Hatayspor, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Fenerbahçe
1 futbolcu: Konyaspor, Adana Demirspor
Avrupa'da sınıfta kaldık
Spor Toto Süper Lig, UEFA ülke puanı sıralamasında en tepede bulunan 10 lig ile kıyaslandığında 21 yaş ve altındaki futbolcuların en az forma giydiği organizasyon oldu.
1 - Belçika Ligi | 105571 dakika
2 - Hollanda Ligi | 104662 dakika
3 - Ligue 1 | 77767 dakika
4 - Avusturya Bundesliga | 57756 dakika
5 - Portekiz Ligi | 55562 dakika
6 - Premier League | 48518 dakika
7 - Almanya Bundesliga | 46846 dakika
8 - İtalya Serie A | 46717 dakika
9 - İspanya La Liga | 46319 dakika
10 - İskoçya Ligi | 40191 dakika
11 - Spor Toto Süper Lig | 14690 dakika