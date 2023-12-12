Süper Lig hakemlerinden olay karar: Yabancı hakemler yönetsin Süper Lig hakemleri, 'Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin' görüşünde birleşti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü-Rizespor'un bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Faruk Koca'nın şiddetine maruz kalan Meler, geceyi hastanede geçirdi.

Elim olay sonrası ligler ertelenirken, hakem camiası da duruma sessiz kalmadı.

Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ortak bir açıklamada bulundu.

"Meler'in yanındayız"

Hakemler adına ilk olarak söz alan Arda Kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"Mücadelecisi olacağız"

Konuyla ilgili Mete Kalkavan ise şöyle konuştu:

Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfredilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız.

"Maçlara yabancı hakemler çıksın"

Öte yandan duruma tepki gösteren Süper Lig hakemleri, Halil Umut Meler saldırısı sonrası flaş bir reste imza attı.

beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig hakemleri, 'Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin.' görüşünde birleşti.

TFF'nin bu olayla ilgili nasıl bir yol çizeceği şu an için merak konusu oldu.