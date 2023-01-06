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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de maçlar peş peşe oynanırken taraftarlar, puan durumunun nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
- 06.01.2023 - 17:14
Süper Lig'de nefes kesen yarış sürerken, bu hafta Fenerbahçe - Galaatsaray derbisi ekrana gelecek.
Birbirinden güçlü takımlar şampiyon olmak için mücadele ederken, hakemler ise gündeme oturmaya devam ediyor.
Bu hafta derbide yine hakemler göz önünde olacak ancak puan durumu da iyice şekillenmeye başlayacak.
Puan durumu oldukça önemli çünkü ligin ilk yarısı bitmek üzere ve birçok takım lider olarak girmek istiyor.
Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Maç sonuçları
3 Ocak Salı:
- HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor
- Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba:
- Kasımpaşa 4-1 Corendon Alanyaspor
- Yukatel Kayserispor 2-3 VavaCars Fatih Karagümrük
- Arabam.com Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
- Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü
Süper Lig puan durumu