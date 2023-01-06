Petrol
80.22
1.94%
Euro
19.7494
-0.08%
Dolar
18.7564
-0.04%
Altın
1.115
0.84%
Borsa
5375
0.00%
Bitcoin
319.524
0.10%
BTXN Coin
7.89
10.81%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

    Süper Lig'de maçlar peş peşe oynanırken taraftarlar, puan durumunun nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
    • 06.01.2023 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

    Süper Lig'de nefes kesen yarış sürerken, bu hafta Fenerbahçe - Galaatsaray derbisi ekrana gelecek.

    Birbirinden güçlü takımlar şampiyon olmak için mücadele ederken, hakemler ise gündeme oturmaya devam ediyor.

    Bu hafta derbide yine hakemler göz önünde olacak ancak puan durumu da iyice şekillenmeye başlayacak.

    Puan durumu oldukça önemli çünkü ligin ilk yarısı bitmek üzere ve birçok takım lider olarak girmek istiyor.

    Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

    Maç sonuçları

    3 Ocak Salı:

    • HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor
    • Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

    4 Ocak Çarşamba:

    • Kasımpaşa 4-1 Corendon Alanyaspor
    • Yukatel Kayserispor 2-3 VavaCars Fatih Karagümrük
    • Arabam.com Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
    • Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

    Süper Lig puan durumu

    Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? #1


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Ölümcül kazanın öncesi ortaya çıktı
    Dünya

    Ölümcül kazanın öncesi ortaya çıktı

    Mersin'de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında
    3. Sayfa

    Mersin'de balon şakası ile bir kızı yaralayan şahıslar hakim karşısında

    Görüş Bildir