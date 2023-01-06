Süper Lig'de maçlar peş peşe oynanırken taraftarlar, puan durumunun nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de nefes kesen yarış sürerken, bu hafta Fenerbahçe - Galaatsaray derbisi ekrana gelecek.

Birbirinden güçlü takımlar şampiyon olmak için mücadele ederken, hakemler ise gündeme oturmaya devam ediyor.

Bu hafta derbide yine hakemler göz önünde olacak ancak puan durumu da iyice şekillenmeye başlayacak.

Puan durumu oldukça önemli çünkü ligin ilk yarısı bitmek üzere ve birçok takım lider olarak girmek istiyor.

Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Maç sonuçları

3 Ocak Salı:

HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba:

Kasımpaşa 4-1 Corendon Alanyaspor

Yukatel Kayserispor 2-3 VavaCars Fatih Karagümrük

Arabam.com Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

Süper Lig puan durumu