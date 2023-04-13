Süper Lig takımları, Samsunspor'u kutladı Süper Lig ekipleri, 1. Lig'den Süper Lig' yükselen Samsunspor için tebrik mesajları paylaştı.

AA

Süper Lig kulüpleri, 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'u tebrik etti.

Kulüpler, Samsunspor'un sevincine ortak oldu

Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Samsunspor için sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun yanı sıra Süper Lig kulüpleri Adana Demirspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Kayserispor, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Ankaragücü, İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor da Samsunspor'un sevincine ortak oldu.