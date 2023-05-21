Süper Lig ve 1. Lig'in şampiyonluk kupaları tanıtıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve 1. Lig Play-Off şampiyonluğu kupasını tanıttı.

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımlara verilecek kupaların tanıtımını gerçekleştirdi.

Alsancak Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik edip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını vurguladı.

Kasapoğlu, kadın voleybolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı'nın final oynadığını ve VakıfBank'ın 6. kez şampiyonluğa ulaştığını belirterek, iki takımı da tebrik etti.

"50'den fazla branşta Türkiye'nin 2022 yılında başarısı var"

Kadın sporcuların başarısının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Devlet, hükümet ve bakanlık olarak voleybola verdiğimiz desteğin dünyada başka bir örneği yok. Biz nasıl tüm branşlara destek veriyorsak, voleybolumuzu da büyütmeye devam edeceğiz. 50'den fazla branşta Türkiye'nin 2022 yılında başarısı var. Bu yıl da aynı ivmeyle başarılar yeni rekorlarla devam ediyor. Bu rekorları nasıl 2020 Tokyo'da ilklerle, rekorlarla taçlandırdıysak, 2024 Paris'te de yeni rekorları, yeni ilkleri milletimize yaşatacağız. Bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı, onları yetiştiren teknik adamaları ve aileleri yürekten tebrik ediyorum."

"Türkiye'nin gururu olan bu gençlik merkezimize davet ediyorum"

Futbol liglerinde sona yaklaşıldığını hatırlatan Kasapoğlu, kupaların 26 Mayıs'a kadar Alsancak Gençlik Merkezi'nde sporseverlerin ziyaretine açık olacağını belirtti.

Liglere renk katan tüm takımları tebrik eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: