Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla tamamlanırken, haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Ayrıca deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Haftaya damga vuran olay ise Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi şeklinde kayıtlara geçti.

VAR KAYITLARI PAYLAŞILDI

Tamamlanan haftanın ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor - Galatasaray maçının 90+5. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a sert faul yaparken hakem Turgut Doman Arnavut oyuncuya sarı kart gösterdi.

Sonrasında VAR'da pozisyonu inceleyen Doman bu kararını değiştirmedi.

VAR'da geçen konuşmalar ise şöyle:

Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Bileğe mi basıyor yoksa krampona mı?



VAR: Gösteriyorum bir açı daha!



Turgut Doman: Bu açıdan oynatalım bir daha evet.



Turgut Doman: Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.



Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon



VAR: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.



VAR: Temasa, demin ki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.



Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?



VAR: Turgut hocam bu temas anı.



Turgut Doman: Hızlı oynat abi.



Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.



Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.



Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.



VAR: Konfirme.



Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı



VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."



Zorbay Küçük: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"



VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.



Zorbay Küçük: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."