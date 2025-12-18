Abone ol: Google News

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak Kocaelispor - Antalyaspor müsabakasıyla başlayacak.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 17:19
Süper Lig’de 17. hafta heyecanı başlıyor
  • Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Kocaelispor - Antalyaspor ile başlayacak.
  • Lider Galatasaray, Kasımpaşa ile evinde oynayacak; Fenerbahçe ise Eyüpspor'a konuk olacak.
  • Bu hafta sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Cumartesi, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak.

Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş da bu hafta Rizespor'u ağırlayacak.

Bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

17. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor

20 Aralık Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kayserispor

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

20.00 Beşiktaş - Rizespor

21 Aralık Pazar

14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.00 Göztepe - Samsunspor

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

22 Aralık Pazartesi

17.00 Başakşehir - Gaziantep FK

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

Eshspor Haberleri