Süper Lig’de 17. hafta heyecanı başlıyor

- Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Kocaelispor - Antalyaspor ile başlayacak.
- Lider Galatasaray, Kasımpaşa ile evinde oynayacak; Fenerbahçe ise Eyüpspor'a konuk olacak.
- Bu hafta sezonun ilk yarısı tamamlanacak.
Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Cumartesi, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak.
Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak.
Beşiktaş da bu hafta Rizespor'u ağırlayacak.
Bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk yarısı tamamlanacak.
17. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor
20 Aralık Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kayserispor
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş - Rizespor
21 Aralık Pazar
14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.00 Göztepe - Samsunspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
22 Aralık Pazartesi
17.00 Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor