Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şöyle:

Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

Mete Kalkavan geri döndü

Öte yandan hakemlerin TFF ile hafta içerisinde yaptığı pazarlıklar da başarılı olmuş gözüküyor.

Son olarak 30 Ekim'deki Beşiktaş - Gaziantep FK maçında birinci hakem olan Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez görev aldı. Deneyimli hakem, Başakşehir - Sivasspor maçıyla birlikte görevine devam edecek.

Kalkavan orta hakem olarak görev almadığı süreçte 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kez VAR'da görevlendirilmişti.