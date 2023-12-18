Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şöyle:
Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
Mete Kalkavan geri döndü
Öte yandan hakemlerin TFF ile hafta içerisinde yaptığı pazarlıklar da başarılı olmuş gözüküyor.
Son olarak 30 Ekim'deki Beşiktaş - Gaziantep FK maçında birinci hakem olan Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez görev aldı. Deneyimli hakem, Başakşehir - Sivasspor maçıyla birlikte görevine devam edecek.
Kalkavan orta hakem olarak görev almadığı süreçte 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kez VAR'da görevlendirilmişti.
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