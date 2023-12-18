Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı sonrası lige kısa bir ara verilmişti. Hasretin sona erdiği 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şöyle:

Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

Mete Kalkavan geri döndü

Öte yandan hakemlerin TFF ile hafta içerisinde yaptığı pazarlıklar da başarılı olmuş gözüküyor.

Son olarak 30 Ekim'deki Beşiktaş - Gaziantep FK maçında birinci hakem olan Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez görev aldı. Deneyimli hakem, Başakşehir - Sivasspor maçıyla birlikte görevine devam edecek.

Kalkavan orta hakem olarak görev almadığı süreçte 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kez VAR'da görevlendirilmişti.