Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra İzmir derbisi oynanacak

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, yarınki müsabakayla 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak.

Göztepe ve Altay'ın 2002-2003'te Süper Lig'den düşmesinin ardından 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012'de Bucaspor'la 1 sezon Süper Lig'de temsil edildi.

2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, Altay'ın da 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesiyle bu sezon Süper Lig'de 2 takımla yer alıyor.

18 YIL ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE İZMİR DERBİSİ

İki İzmir takımı, 18 yıl aradan sonra ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan ekranlara gelecek.

57. RANDEVU

Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.

Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.