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- Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı! İşte günün maç programı..
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı! İşte günün maç programı..
2022-2023 Sezonu Süper Lig 2. hafta maçları başladı.Futbolseverler bugün oynanacak maçların detaylarını araştırmaya başladı.İşte günün maç programı..
- 13.08.2022 - 09:16
- Güncelleme : 13.08.2022 - 09:17
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.İlk hafta birbirinden keyifli maçların oynandığı Süper Lig'de bol gollü bir hafta yaşanmıştı.
2. haftanın açılış maçında Trabzonspor dün evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.Bordo mavili ekip mücadeleyi Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
Futbolseverler bugün Süper Lig'de bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.Lig'de bugün 3 maç oynanacak.İşte Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
13 Ağustos Süper Lig maç programı
Kayserispor - İstanbulspor (19.15)
Adana Demirspor - Sivasspor (21.45)
Galatasaray - Giresunspor (21.45)