Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri! Halil Umut Meler geri döndü TFF, Süper Lig'in 20. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

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Süper Lig devre arasına girmeden kaldığı yerden hızlıca devam ediyor.

Lider Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken takımlar da transferlerle kadrolarını güçlendirmek istiyor.

Halil Umut Meler geri döndü

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, İstanbulspor-Konyaspor maçına atandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay

Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker

Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan