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- Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlıyor? İlk hafta programı belli oldu mu?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlıyor? İlk hafta programı belli oldu mu?
- 31.07.2022 - 12:47
Süper Lig'de 2022- 2023 sezonu için geri sayım başladı.Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.Futbolseverler yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırıyor.
Büyük bir heyecanla beklenen 2022-2023 sezonu öncesi takımlar son hazırlıklarını yapıyor.Süper Lig'de mücadele edecek takımlar yeni transferler ile yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandı.
İşte Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlayacağı tarih ve ilk haftanın programı..
2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor maçı ile başlıyor.Maçın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.
Süper Lig'de 1. hafta fikstürü
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde;
- İstanbulspor - Trabzonspor
- Antalyaspor - Galatasaray
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor
- Beşiktaş - Kayserispor
- Sivasspor - Gaziantep FK
- Ankaragücü - Konyaspor
- Başakşehir - Kasımpaşa
- Fenerbahçe - Ümraniyespor
- Giresunspor - Adana Demirspor
Hatayspor Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.