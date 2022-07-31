Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.226
0.06%
BTXN Coin
9.85
-4.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlıyor? İlk hafta programı belli oldu mu?

    Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih ve ilk hafta oynanacak maçların programı..
    • 31.07.2022 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlıyor? İlk hafta programı belli oldu mu?

    Süper Lig'de 2022- 2023 sezonu için geri sayım başladı.Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.Futbolseverler yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırıyor.

    Büyük bir heyecanla beklenen 2022-2023 sezonu öncesi takımlar son hazırlıklarını yapıyor.Süper Lig'de mücadele edecek takımlar yeni transferler ile yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandı.

    Süper Lig de 2022-2023 sezonu ne zaman başlıyor? İlk hafta programı belli oldu mu? #1

    İşte Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlayacağı tarih ve ilk haftanın programı..

    2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor maçı ile başlıyor.Maçın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.

    Süper Lig'de 1. hafta fikstürü

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde;

    - İstanbulspor - Trabzonspor

    - Antalyaspor - Galatasaray

    - Fatih Karagümrük - Alanyaspor

    - Beşiktaş - Kayserispor

    - Sivasspor - Gaziantep FK

    - Ankaragücü - Konyaspor

    - Başakşehir - Kasımpaşa

    - Fenerbahçe - Ümraniyespor

    - Giresunspor - Adana Demirspor

    Hatayspor Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.


    İlginizi Çekebilir

    Elif Güneş'i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş
    Gündem

    Elif Güneş'i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir