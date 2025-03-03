Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 27. haftanın fikstürü
Haber Merkezi

Süper Lig'de 26. hafta, oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Başakşehir, Sivasspor engelini 1-0'la geçerken Göztepe ile Samsunspor ise 2-2 berabere kaldı.

ZİRVEDE FARK AZALDI

Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray, puanını 65'e yükseltti.

İkinci sıradaki Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yendi ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

26. haftanın sonuçları:

Adana Demirspor-Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Rizespor-Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3

Fenerbahçe-Antalyaspor: 3-0

Konyaspor-Trabzonspor: 1-0

Gaziantep FK-Eyüpspor: 3-1

Başakşehir-Sivasspor: 1-0

Göztepe-Samsunspor: 2-2

27. haftanın programı:

7 Mart Cuma

20.30 Bodrum FK-Kasımpaşa

8 Mart Cumartesi

13.30 Kayserispor-Başakşehir

16.00 Antalyaspor-Rizespor

20.30 Trabzonspor-Hatayspor

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor-Göztepe

16.00 Eyüpspor-Konyaspor

16.00 Samsunspor-Adana Demirspor

20.30 Alanyaspor-Galatasaray

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK

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Göktürk Sönmez
Editor