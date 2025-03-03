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Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 27. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 27. haftanın fikstürü Süper Lig'in 26. hafta sona erdi. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı. Fenerbahçe ise haftayı kayıpsız kapattı ve zirveyle puan farkını 4'e düşürdü.