Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 27. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 26. hafta, oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.
Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi.
Başakşehir, Sivasspor engelini 1-0'la geçerken Göztepe ile Samsunspor ise 2-2 berabere kaldı.
ZİRVEDE FARK AZALDI
Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray, puanını 65'e yükseltti.
İkinci sıradaki Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yendi ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
26. haftanın sonuçları:
Adana Demirspor-Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Kayserispor: 2-0
Rizespor-Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3
Fenerbahçe-Antalyaspor: 3-0
Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gaziantep FK-Eyüpspor: 3-1
Başakşehir-Sivasspor: 1-0
Göztepe-Samsunspor: 2-2
27. haftanın programı:
7 Mart Cuma
20.30 Bodrum FK-Kasımpaşa
8 Mart Cumartesi
13.30 Kayserispor-Başakşehir
16.00 Antalyaspor-Rizespor
20.30 Trabzonspor-Hatayspor
9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor-Göztepe
16.00 Eyüpspor-Konyaspor
16.00 Samsunspor-Adana Demirspor
20.30 Alanyaspor-Galatasaray
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK
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